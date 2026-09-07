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LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405

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07.09.2026 09:29:00

LANXESS Aktie News: LANXESS fällt am Montagvormittag

LANXESS Aktie News: LANXESS fällt am Montagvormittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von LANXESS. Die LANXESS-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 15,46 EUR abwärts.

LANXESS
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Die LANXESS-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 15,46 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 32'381 Punkten notiert. Die LANXESS-Aktie gab in der Spitze bis auf 15,38 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 15,48 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 4'285 LANXESS-Aktien umgesetzt.

Am 24.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,82 EUR. Der aktuelle Kurs der LANXESS-Aktie ist somit 60,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,03 EUR. Der derzeitige Kurs der LANXESS-Aktie liegt somit 40,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für LANXESS-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,108 EUR ausgeschüttet werden. LANXESS liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,62 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei LANXESS ein EPS von -0,52 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.56 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte LANXESS einen Umsatz von 1.47 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. LANXESS dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2027 präsentieren.

Laut Analysten dürfte LANXESS im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,144 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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