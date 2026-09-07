LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
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07.09.2026 16:29:00
LANXESS Aktie News: LANXESS am Nachmittag Verlust reich
Die Aktie von LANXESS gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 15,28 EUR.
Um 16:28 Uhr fiel die LANXESS-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 15,28 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 32'368 Punkten liegt. Die LANXESS-Aktie gab in der Spitze bis auf 15,15 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 15,48 EUR. Zuletzt wechselten 45'322 LANXESS-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.09.2025 bei 24,82 EUR. Der aktuelle Kurs der LANXESS-Aktie ist somit 62,43 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 11,03 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die LANXESS-Aktie 38,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem LANXESS seine Aktionäre 2025 mit 0,100 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,108 EUR je Aktie ausschütten. Am 07.08.2026 äusserte sich LANXESS zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,62 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei LANXESS ein EPS von -0,52 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1.56 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.47 Mrd. EUR umgesetzt.
Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von LANXESS veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 11.11.2027.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,144 EUR je LANXESS-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
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