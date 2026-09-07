LANXESS Aktie News: LANXESS tendiert am Montagmittag tiefer

Die LANXESS-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 15,49 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 32'417 Punkten steht. In der Spitze büsste die LANXESS-Aktie bis auf 15,15 EUR ein. Bei 15,48 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der LANXESS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 24'743 Stück gehandelt.

Am 24.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,82 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der LANXESS-Aktie liegt somit 37,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 11,03 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,79 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,108 EUR. Im Vorjahr hatte LANXESS 0,100 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte LANXESS am 07.08.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,62 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.56 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.47 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 11.11.2027.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass LANXESS 2026 einen Verlust in Höhe von -0,144 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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