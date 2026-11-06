LANXESS Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von LANXESS

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 12,72 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'474 Punkten steht. Das Tagestief markierte die LANXESS-Aktie bei 12,54 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 12,77 EUR. Der Tagesumsatz der LANXESS-Aktie belief sich zuletzt auf 83'540 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.02.2026 auf bis zu 22,02 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der LANXESS-Aktie ist somit 73,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 11,03 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 13,29 Prozent könnte die LANXESS-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 0,100 EUR an LANXESS-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,107 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte LANXESS am 07.08.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,62 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte LANXESS -0,52 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.56 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.47 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.03.2027 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 12.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem LANXESS-Verlust in Höhe von -0,395 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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