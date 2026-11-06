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LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405

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06.11.2026 16:29:00

LANXESS Aktie News: LANXESS verteuert sich am Nachmittag

LANXESS Aktie News: LANXESS verteuert sich am Nachmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von LANXESS. Das Papier von LANXESS konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 13,30 EUR.

LANXESS
12.02 CHF 1.69%
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Um 16:28 Uhr ging es für das LANXESS-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 13,30 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 30'591 Punkten notiert. Der Kurs der LANXESS-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 13,53 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,77 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 509'593 LANXESS-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.02.2026 bei 22,02 EUR. Der derzeitige Kurs der LANXESS-Aktie liegt somit 39,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 11,03 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der LANXESS-Aktie 17,07 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR an LANXESS-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,107 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte LANXESS am 07.08.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,62 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.56 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

LANXESS dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 17.03.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von LANXESS rechnen Experten am 12.11.2027.

Analysten gehen davon aus, dass LANXESS 2026 einen Verlust in Höhe von -0,395 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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