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06.11.2026 12:29:00

LANXESS Aktie News: LANXESS legt am Freitagmittag zu

LANXESS Aktie News: LANXESS legt am Freitagmittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von LANXESS. Zuletzt wies die LANXESS-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 13,32 EUR nach oben.

LANXESS
12.02 CHF 1.69%
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Um 12:28 Uhr ging es für das LANXESS-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,8 Prozent auf 13,32 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 30'509 Punkten steht. Die LANXESS-Aktie legte bis auf 13,53 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,77 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 356'482 LANXESS-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 22,02 EUR erreichte der Titel am 12.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 65,32 Prozent Plus fehlen der LANXESS-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 11,03 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass LANXESS-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,107 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete LANXESS 0,100 EUR aus. LANXESS gewährte am 07.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,62 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,52 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat LANXESS 1.56 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte LANXESS am 17.03.2027 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von LANXESS rechnen Experten am 12.11.2027.

In der LANXESS-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,395 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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