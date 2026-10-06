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06.10.2026 09:29:00

LANXESS Aktie News: LANXESS am Dienstagvormittag im Minus

LANXESS Aktie News: LANXESS am Dienstagvormittag im Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von LANXESS. Die Aktionäre schickten das Papier von LANXESS nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 12,26 EUR.

LANXESS
11.55 CHF -0.17%
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Die LANXESS-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 12,26 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'482 Punkten steht. Die LANXESS-Aktie gab in der Spitze bis auf 12,17 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,56 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten LANXESS-Aktien beläuft sich auf 42'409 Stück.

Bei 22,02 EUR markierte der Titel am 12.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 79,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der LANXESS-Aktie. Bei 11,03 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 10,03 Prozent könnte die LANXESS-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,107 EUR. Im Vorjahr hatte LANXESS 0,100 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte LANXESS am 07.08.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,62 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1.56 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von LANXESS wird am 05.11.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 12.11.2027.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,203 EUR je LANXESS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: LANXESS
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