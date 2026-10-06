LANXESS Aktie News: LANXESS am Nachmittag gesucht

Das Papier von LANXESS konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 12,60 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 30'563 Punkten tendiert. Die LANXESS-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 12,65 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,56 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 164'882 LANXESS-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.02.2026 bei 22,02 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 74,76 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 11,03 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Der derzeitige Kurs der LANXESS-Aktie liegt somit 14,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,107 EUR, nach 0,100 EUR im Jahr 2025. Am 07.08.2026 lud LANXESS zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,62 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1.56 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte LANXESS 1.47 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte LANXESS am 05.11.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2027 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,203 EUR je LANXESS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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