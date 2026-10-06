LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittag stärker

Das Papier von LANXESS konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 12,50 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 30'673 Punkten tendiert. In der Spitze legte die LANXESS-Aktie bis auf 12,58 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,56 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten LANXESS-Aktien beläuft sich auf 86'675 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,02 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.02.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der LANXESS-Aktie liegt somit 43,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,03 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die LANXESS-Aktie 13,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für LANXESS-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,100 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,107 EUR belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte LANXESS am 07.08.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,62 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,52 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 1.56 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte LANXESS 1.47 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte LANXESS am 05.11.2026 präsentieren. Am 12.11.2027 wird LANXESS schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,203 EUR je LANXESS-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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