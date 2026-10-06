Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’812 0.8%  SPI 19’606 0.8%  Dow 51’439 0.3%  DAX 25’397 0.6%  Euro 0.9360 0.4%  EStoxx50 6’274 0.5%  Gold 4’174 0.8%  Bitcoin 71’620 0.5%  Dollar 0.8307 -0.1%  Öl 97.4 -2.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850Holcim1221405
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
RWE-Aktie niedriger: Netzbetreiber Amprion holt sich Milliardensumme am Anleihemarkt
SAP setzt auf Work Intelligence: Übernahme von TechWolf beflügelt die Aktie
Gold bleibt erste Wahl der Währungshüter: Warum Anleger jetzt genau hinhören sollten
Golden Cross beim Bitcoin: Startsignal für die nächste Rally oder Falle für Nachzügler?
ASOS-Aktie stürzt ab: Mutmasslicher Hackerangriff erschüttert Online-Händler
Suche...
ETF Sparplan

LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.10.2026 12:29:00

LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittag stärker

LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von LANXESS. Das Papier von LANXESS konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 12,50 EUR.

LANXESS
11.76 CHF 1.67%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von LANXESS konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 12,50 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 30'673 Punkten tendiert. In der Spitze legte die LANXESS-Aktie bis auf 12,58 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,56 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten LANXESS-Aktien beläuft sich auf 86'675 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,02 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.02.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der LANXESS-Aktie liegt somit 43,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,03 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die LANXESS-Aktie 13,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für LANXESS-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,100 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,107 EUR belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte LANXESS am 07.08.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,62 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,52 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 1.56 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte LANXESS 1.47 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte LANXESS am 05.11.2026 präsentieren. Am 12.11.2027 wird LANXESS schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,203 EUR je LANXESS-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

LANXESS-Aktie verliert: Scope senkt Daumen

September 2026: So schätzen Experten die LANXESS-Aktie ein

MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel hätte eine Investition in LANXESS von vor 5 Jahren gekostet


Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen

Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu LANXESS AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten