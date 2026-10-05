LANXESS Aktie News: LANXESS am Montagvormittag gefragt

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 12,23 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 30'484 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die LANXESS-Aktie bis auf 12,23 EUR. Bei 12,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 13'678 LANXESS-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 22,02 EUR erreichte der Titel am 12.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 80,05 Prozent Plus fehlen der LANXESS-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,03 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,81 Prozent.

LANXESS-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,100 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,107 EUR aus. Am 07.08.2026 legte LANXESS die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,62 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,52 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 1.56 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte LANXESS 1.47 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von LANXESS wird am 05.11.2026 gerechnet. Die Veröffentlichung der LANXESS-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 11.11.2027.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,203 EUR je Aktie in den LANXESS-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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