LANXESS Aktie News: LANXESS am Nachmittag freundlich

Die LANXESS-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 12,25 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 30'462 Punkten tendiert. Die LANXESS-Aktie legte bis auf 12,41 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 12,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 117'623 LANXESS-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.02.2026 bei 22,02 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 79,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,03 EUR. Der aktuelle Kurs der LANXESS-Aktie ist somit 9,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 0,100 EUR an LANXESS-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,107 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte LANXESS am 07.08.2026. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,62 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei LANXESS ein EPS von -0,52 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.47 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.56 Mrd. EUR ausgewiesen.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von LANXESS wird am 05.11.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 11.11.2027 dürfte LANXESS die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,203 EUR je LANXESS-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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