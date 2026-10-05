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LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405

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05.10.2026 12:29:00

LANXESS Aktie News: LANXESS legt am Montagmittag zu

LANXESS Aktie News: LANXESS legt am Montagmittag zu

Die Aktie von LANXESS gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die LANXESS-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 12,31 EUR zu.

LANXESS
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Die LANXESS-Aktie konnte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 12,31 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 30'390 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die LANXESS-Aktie bei 12,41 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 12,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 52'764 LANXESS-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.02.2026 auf bis zu 22,02 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die LANXESS-Aktie 78,88 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 11,03 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,107 EUR, nach 0,100 EUR im Jahr 2025. LANXESS gewährte am 07.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,62 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,52 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.56 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte LANXESS am 05.11.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von LANXESS rechnen Experten am 11.11.2027.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass LANXESS 2026 einen Verlust in Höhe von -0,203 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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