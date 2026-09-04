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LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405

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04.09.2026 09:29:00

LANXESS Aktie News: LANXESS am Freitagvormittag auf rotem Terrain

LANXESS Aktie News: LANXESS am Freitagvormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von LANXESS gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die LANXESS-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 15,62 EUR.

LANXESS
14.59 CHF -2.32%
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Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 15,62 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 32'351 Punkten steht. Im Tief verlor die LANXESS-Aktie bis auf 15,54 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten LANXESS-Aktien beläuft sich auf 13'795 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,82 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.09.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 58,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,03 EUR ab. Mit Abgaben von 29,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten LANXESS-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,100 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,108 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte LANXESS am 07.08.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,62 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,52 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 1.56 Mrd. EUR gegenüber 1.47 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Am 11.11.2027 wird LANXESS schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,144 EUR je LANXESS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: LANXESS
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