LANXESS Aktie News: LANXESS am Freitagnachmittag im Minus

Die LANXESS-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 15,66 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 32'472 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der LANXESS-Aktie ging bis auf 15,39 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,80 EUR. Zuletzt wechselten 78'934 LANXESS-Aktien den Besitzer.

Am 24.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,82 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die LANXESS-Aktie somit 36,91 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 11,03 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Mit einem Kursverlust von 29,57 Prozent würde die LANXESS-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

LANXESS-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,108 EUR belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte LANXESS am 07.08.2026 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,62 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte LANXESS -0,52 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.56 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht. Schätzungsweise am 11.11.2027 dürfte LANXESS die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,144 EUR je LANXESS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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