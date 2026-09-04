LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
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04.09.2026 12:29:00
LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von LANXESS gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die LANXESS-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 15,47 EUR.
Die LANXESS-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 15,47 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 32'403 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte LANXESS-Aktie bei 15,39 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,80 EUR. Von der LANXESS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 40'467 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 24,82 EUR erreichte der Titel am 24.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der LANXESS-Aktie liegt somit 37,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (11,03 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,108 EUR. Im Vorjahr erhielten LANXESS-Aktionäre 0,100 EUR je Wertpapier. Am 07.08.2026 legte LANXESS die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,62 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das LANXESS ein Ergebnis je Aktie von -0,52 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 1.56 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.47 Mrd. EUR umgesetzt.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von LANXESS wird am 05.11.2026 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von LANXESS rechnen Experten am 11.11.2027.
Experten gehen davon aus, dass LANXESS im Jahr 2026 -0,144 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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