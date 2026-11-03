LANXESS Aktie News: LANXESS büsst am Dienstagvormittag ein

Die LANXESS-Aktie notierte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 11,77 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'538 Punkten steht. Die LANXESS-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 11,72 EUR ab. Bei 11,76 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 26'172 LANXESS-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.02.2026 auf bis zu 22,02 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 87,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 11,03 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,100 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,107 EUR. Am 07.08.2026 äusserte sich LANXESS zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,62 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,52 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat LANXESS im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.56 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von LANXESS rechnen Experten am 12.11.2027.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,394 EUR je LANXESS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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