LANXESS Aktie News: LANXESS tendiert am Donnerstagvormittag schwächer

Die LANXESS-Aktie notierte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 15,61 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 32'017 Punkten steht. Das Tagestief markierte die LANXESS-Aktie bei 15,60 EUR. Bei 15,73 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 7'316 LANXESS-Aktien den Besitzer.

Bei 24,82 EUR erreichte der Titel am 24.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 59,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,03 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Abschläge von 29,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,108 EUR, nach 0,100 EUR im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte LANXESS am 07.08.2026. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,62 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das LANXESS ein Ergebnis je Aktie von -0,52 EUR vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,48 Prozent auf 1.56 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von LANXESS rechnen Experten am 11.11.2027.

Analysten gehen davon aus, dass LANXESS 2026 einen Verlust in Höhe von -0,144 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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