LANXESS Aktie News: LANXESS am Donnerstagnachmittag im Plus

Das Papier von LANXESS legte um 16:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 15,80 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 32'129 Punkten steht. Die LANXESS-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 15,91 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,73 EUR. Bisher wurden heute 145'121 LANXESS-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,82 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.09.2025 erreicht. Gewinne von 57,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 11,03 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der LANXESS-Aktie 30,19 Prozent sinken.

Nachdem LANXESS seine Aktionäre 2025 mit 0,100 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,108 EUR je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte LANXESS am 07.08.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,62 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat LANXESS mit einem Umsatz von insgesamt 1.56 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,48 Prozent gesteigert.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von LANXESS wird am 05.11.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können LANXESS-Anleger Experten zufolge am 11.11.2027 werfen.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,144 EUR je LANXESS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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