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LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405

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03.09.2026 12:29:00

LANXESS Aktie News: Anleger schicken LANXESS am Donnerstagmittag ins Plus

LANXESS Aktie News: Anleger schicken LANXESS am Donnerstagmittag ins Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von LANXESS. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 15,78 EUR zu.

LANXESS
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Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 15,78 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 32'039 Punkten notiert. Bei 15,85 EUR markierte die LANXESS-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,73 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 61'723 LANXESS-Aktien umgesetzt.

Am 24.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,82 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 57,29 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 11,03 EUR. Mit Abgaben von 30,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,108 EUR, nach 0,100 EUR im Jahr 2025. Am 07.08.2026 hat LANXESS in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. LANXESS vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,62 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat LANXESS im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.56 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2027 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,144 EUR je LANXESS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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