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02.11.2026 09:29:00
LANXESS Aktie News: LANXESS am Montagvormittag mit Einbussen
Die Aktie von LANXESS gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von LANXESS gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 11,60 EUR abwärts.
Die LANXESS-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 11,60 EUR nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 30'493 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die LANXESS-Aktie bis auf 11,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,66 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 11'863 LANXESS-Aktien umgesetzt.
Am 12.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 22,02 EUR an. Der aktuelle Kurs der LANXESS-Aktie ist somit 89,83 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,03 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem LANXESS seine Aktionäre 2025 mit 0,100 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,107 EUR je Aktie ausschütten. LANXESS gewährte am 07.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,62 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das LANXESS ein Ergebnis je Aktie von -0,52 EUR vermeldet. LANXESS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.56 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von LANXESS wird am 05.11.2026 gerechnet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte LANXESS möglicherweise am 12.11.2027 präsentieren.
Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,394 EUR je LANXESS-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
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