LANXESS Aktie News: LANXESS am Montagnachmittag gesucht

Im XETRA-Handel gewannen die LANXESS-Papiere um 16:28 Uhr 1,4 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 30'840 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die LANXESS-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,85 EUR an. Bei 11,66 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 222'060 LANXESS-Aktien den Besitzer.

Bei 22,02 EUR erreichte der Titel am 12.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 86,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,03 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die LANXESS-Aktie derzeit noch 6,45 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten LANXESS-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,100 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,107 EUR. Am 07.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,62 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,52 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.56 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.47 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von LANXESS veröffentlicht werden. Am 12.11.2027 wird LANXESS schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass LANXESS einen Verlust von -0,394 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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