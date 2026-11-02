LANXESS Aktie News: LANXESS am Montagmittag in Rot

Die LANXESS-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 11,55 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'675 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die LANXESS-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 11,50 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,66 EUR. Von der LANXESS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 78'633 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.02.2026 auf bis zu 22,02 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die LANXESS-Aktie damit 47,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 11,03 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 4,50 Prozent könnte die LANXESS-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

LANXESS-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,100 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,107 EUR aus. Am 07.08.2026 hat LANXESS die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,62 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,52 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat LANXESS 1.56 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von LANXESS rechnen Experten am 12.11.2027.

Laut Analysten dürfte LANXESS im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,394 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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