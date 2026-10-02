LANXESS Aktie News: LANXESS gibt am Vormittag nach

Die LANXESS-Aktie notierte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 12,37 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'474 Punkten steht. Bei 12,30 EUR markierte die LANXESS-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 12,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9'004 LANXESS-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 22,02 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.02.2026). Der aktuelle Kurs der LANXESS-Aktie ist somit 78,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,03 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,100 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,107 EUR. Am 07.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,62 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,52 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,48 Prozent auf 1.56 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von LANXESS veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 11.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass LANXESS im Jahr 2026 -0,237 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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