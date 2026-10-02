LANXESS Aktie News: LANXESS tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Die LANXESS-Aktie musste um 16:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 12,15 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'511 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte LANXESS-Aktie bei 12,15 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 188'501 LANXESS-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 22,02 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.02.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 81,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der LANXESS-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 11,03 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,22 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,107 EUR. Im Vorjahr erhielten LANXESS-Aktionäre 0,100 EUR je Wertpapier. LANXESS gewährte am 07.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,62 EUR gegenüber -0,52 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat LANXESS mit einem Umsatz von insgesamt 1.56 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,48 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte LANXESS am 05.11.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der LANXESS-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 11.11.2027.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass LANXESS 2026 einen Verlust in Höhe von -0,237 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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