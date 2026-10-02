LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
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02.10.2026 12:29:00
LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von LANXESS. Zuletzt ging es für die LANXESS-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 12,22 EUR.
Die LANXESS-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:28 Uhr um 1,5 Prozent auf 12,22 EUR nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'458 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die LANXESS-Aktie bis auf 12,17 EUR. Bei 12,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten LANXESS-Aktien beläuft sich auf 97'821 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 12.02.2026 auf bis zu 22,02 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 80,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,03 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die LANXESS-Aktie 10,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für LANXESS-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,100 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,107 EUR belaufen. Am 07.08.2026 lud LANXESS zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,62 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,52 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.56 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte LANXESS einen Umsatz von 1.47 Mrd. EUR eingefahren.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. LANXESS dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2027 präsentieren.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass LANXESS 2026 einen Verlust in Höhe von -0,237 EUR ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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