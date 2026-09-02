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LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405

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02.09.2026 09:29:00

LANXESS Aktie News: LANXESS am Vormittag mit positiven Vorzeichen

LANXESS Aktie News: LANXESS am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von LANXESS zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die LANXESS-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

LANXESS
14.48 CHF 2.62%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr sprang die LANXESS-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 15,16 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 31'931 Punkten liegt. Die LANXESS-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 15,23 EUR aus. Bei 15,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 16'494 LANXESS-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,82 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.09.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der LANXESS-Aktie liegt somit 38,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 11,03 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die LANXESS-Aktie 37,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für LANXESS-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,108 EUR ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte LANXESS am 07.08.2026 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,62 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das LANXESS ein Ergebnis je Aktie von -0,52 EUR vermeldet. LANXESS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.56 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte LANXESS am 05.11.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2027 erwartet.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,144 EUR je LANXESS-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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