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LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405

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02.09.2026 16:29:00

LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von LANXESS gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die LANXESS-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,0 Prozent auf 15,63 EUR nach oben.

LANXESS
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Die LANXESS-Aktie konnte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,0 Prozent auf 15,63 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 32'026 Punkten liegt. In der Spitze legte die LANXESS-Aktie bis auf 15,67 EUR zu. Bei 15,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 261'477 LANXESS-Aktien.

Bei 24,82 EUR markierte der Titel am 24.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die LANXESS-Aktie damit 37,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,03 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die LANXESS-Aktie derzeit noch 29,43 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,100 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,108 EUR je LANXESS-Aktie. LANXESS veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,62 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei LANXESS ein EPS von -0,52 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.56 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.47 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte LANXESS Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 11.11.2027 dürfte LANXESS die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass LANXESS einen Verlust von -0,144 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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