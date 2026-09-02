LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittag freundlich

Die LANXESS-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 15,12 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 31'739 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die LANXESS-Aktie bei 15,42 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 136'192 LANXESS-Aktien.

Am 24.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,82 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 64,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 11,03 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 0,100 EUR an LANXESS-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,108 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte LANXESS am 07.08.2026. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,62 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei LANXESS ein EPS von -0,52 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat LANXESS im vergangenen Quartal 1.56 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte LANXESS 1.47 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von LANXESS wird am 05.11.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass LANXESS 2026 einen Verlust in Höhe von -0,144 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte eine LANXESS-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So schätzen die Analysten die LANXESS-Aktie im August 2026 ein

MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel hätte eine Investition in LANXESS von vor 3 Jahren gekostet