LANXESS Aktie News: LANXESS gibt am Donnerstagvormittag ab

Die LANXESS-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:28 Uhr um 2,3 Prozent auf 12,31 EUR nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 30'640 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte LANXESS-Aktie bei 12,23 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,32 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten LANXESS-Aktien beläuft sich auf 25'156 Stück.

Bei einem Wert von 22,02 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.02.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die LANXESS-Aktie 78,88 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 11,03 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der LANXESS-Aktie ist somit 10,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für LANXESS-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,108 EUR ausgeschüttet werden. Am 07.08.2026 lud LANXESS zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,62 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,52 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,48 Prozent auf 1.56 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der LANXESS-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 11.11.2027.

Analysten gehen davon aus, dass LANXESS 2026 einen Verlust in Höhe von -0,247 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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