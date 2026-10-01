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LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405

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01.10.2026 16:29:00

LANXESS Aktie News: LANXESS wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

LANXESS Aktie News: LANXESS wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von LANXESS. Der LANXESS-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,5 Prozent auf 12,41 EUR.

LANXESS
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Das Papier von LANXESS gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 12,41 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 30'381 Punkten realisiert. Bei 12,21 EUR markierte die LANXESS-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 12,32 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der LANXESS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 260'556 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 22,02 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.02.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die LANXESS-Aktie somit 43,64 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 11,03 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 11,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR an LANXESS-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,108 EUR. LANXESS liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,62 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das LANXESS ein Ergebnis je Aktie von -0,52 EUR vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,48 Prozent auf 1.56 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte LANXESS am 05.11.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 11.11.2027.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,247 EUR je LANXESS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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