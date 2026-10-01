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LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405

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01.10.2026 12:29:00

LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittag billiger

LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittag billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von LANXESS. Die LANXESS-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 12,35 EUR.

LANXESS
11.52 CHF -0.49%
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Die Aktionäre schickten das Papier von LANXESS nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 2,0 Prozent auf 12,35 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'497 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der LANXESS-Aktie ging bis auf 12,21 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,32 EUR. Bisher wurden heute 150'152 LANXESS-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 22,02 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.02.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 78,30 Prozent könnte die LANXESS-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 11,03 EUR. Der aktuelle Kurs der LANXESS-Aktie ist somit 10,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,100 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,108 EUR. LANXESS liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,62 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,52 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 1.56 Mrd. EUR gegenüber 1.47 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von LANXESS veröffentlicht werden. LANXESS dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2027 präsentieren.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,247 EUR je LANXESS-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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