LANXESS Aktie News: LANXESS am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Das Papier von LANXESS legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 15,24 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 32'600 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die LANXESS-Aktie bei 15,24 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 15,18 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 13'718 LANXESS-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,82 EUR) erklomm das Papier am 24.09.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die LANXESS-Aktie somit 38,60 Prozent niedriger. Bei 11,03 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die LANXESS-Aktie mit einem Verlust von 27,62 Prozent wieder erreichen.

Nachdem LANXESS seine Aktionäre 2025 mit 0,100 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,108 EUR je Aktie ausschütten. Am 07.08.2026 hat LANXESS die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,62 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,52 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat LANXESS 1.56 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte LANXESS Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte LANXESS möglicherweise am 11.11.2027 präsentieren.

2026 dürfte LANXESS einen Verlust von -0,144 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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