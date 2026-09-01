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LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405

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01.09.2026 16:29:00

LANXESS Aktie News: LANXESS am Dienstagnachmittag mit Einbussen

LANXESS Aktie News: LANXESS am Dienstagnachmittag mit Einbussen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von LANXESS. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 14,73 EUR.

LANXESS
14.11 CHF 1.01%
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Die LANXESS-Aktie musste um 16:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 14,73 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 32'174 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die LANXESS-Aktie bis auf 14,72 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 15,18 EUR. Zuletzt wechselten 116'482 LANXESS-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,82 EUR erreichte der Titel am 24.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 68,50 Prozent Plus fehlen der LANXESS-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,03 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,12 Prozent.

Zuletzt erhielten LANXESS-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,108 EUR aus. Am 07.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,62 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei LANXESS ein EPS von -0,52 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1.56 Mrd. EUR gegenüber 1.47 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte LANXESS Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. LANXESS dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2027 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,144 EUR je LANXESS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: LANXESS
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