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01.09.2026 12:29:00

LANXESS Aktie News: LANXESS am Dienstagmittag billiger

LANXESS Aktie News: LANXESS am Dienstagmittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von LANXESS. Die Aktionäre schickten das Papier von LANXESS nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 14,90 EUR.

LANXESS
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Die LANXESS-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 14,90 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 32'244 Punkten steht. In der Spitze fiel die LANXESS-Aktie bis auf 14,88 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,18 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 67'071 LANXESS-Aktien.

Am 24.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,82 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 66,58 Prozent. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,03 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der LANXESS-Aktie 25,97 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 0,100 EUR an LANXESS-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,108 EUR aus. LANXESS gewährte am 07.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,62 EUR gegenüber -0,52 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig wurden 1.56 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte LANXESS 1.47 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der LANXESS-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 11.11.2027.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,144 EUR je LANXESS-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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