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28.08.2026 06:37:00
Lantronix veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Lantronix hat am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Lantronix vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.01 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.070 USD je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lantronix im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8.01 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 31.2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 28.8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.100 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -0.290 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 120.90 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1.64 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 122.92 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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