Lantronix präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Lantronix stellte am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.01 USD gegenüber -0.040 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8.66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 32.4 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 29.8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch