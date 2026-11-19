Lantern Pharma hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Lantern Pharma vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.37 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.390 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.ch