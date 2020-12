L'année du World Tennis Tour de l'ITF en chiffres : Les joueurs font leur marque dans une année difficile

LONDRES, 24 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Le World Tennis Tour (WTT) masculin et féminin de la Fédération internationale de tennis a encore vu près de 5 000 joueurs participer à plus de 300 tournois en 2020, avec un certain nombre de performances et de jalons impressionnants, malgré la perturbation du calendrier causée par la pandémie.

Les quadruples vainqueurs Alessandro Bega (ITA) et Kacper Zuk (POL) sont en tête de liste avec le plus grand nombre de titres du WTT masculin. Lucas Catarina (MON) a remporté 36 matchs de simple en tête du circuit et Evan Furness (FRA) a enregistré la plus longue série de victoires de l'année avec 19 victoires consécutives en octobre et novembre, décrochant ainsi trois titres consécutifs de M15.

Qinwen Zheng (CHN) et Beatriz Haddad Maia (BRA) terminent également l'année avec le plus grand nombre de titres pour le WTT féminin avec quatre titres chacune, tandis qu'Andreea Amalia Rosca (ROU) a enregistré le plus grand nombre de matchs gagnés en simple, avec 43. Sina Hermann (GER) a connu la meilleure série de matchs gagnants de l'année avec 15 victoires consécutives en simple en septembre et octobre, puisqu'elle a remporté les titres au W25 Grado et au W15 Monastir.

L'année a commencé de manière positive avec un nombre accru d'événements prévus au premier trimestre par rapport au premier trimestre de 2019 avant la fermeture du WTT en mars. Les tournées ont pu reprendre en août dans le cadre des protocoles de retour à la compétition dans le tennis de l'ITF afin de protéger la santé et la sécurité de tous les participants. La Tunisie termine l'année en ayant accueilli plus d'événements WTT que tout autre pays, avec deux tournois dans les deux dernières semaines, portant leur total à 44 en 2020.

Les calendriers provisoires pour 2021 sont désormais disponibles sur itftennis.com pour les circuits de l'ITF : le World Tennis Tour masculin et féminin, l'UNIQLO Wheelchair Tennis Tour, le World Tennis Tour Juniors, l'ITF Seniors Tour et l'ITF Beach Tennis Tour.

Tous les circuits de l'ITF travaillent en étroite collaboration avec les parties prenantes pour garantir que, dans la mesure du possible, les possibilités de jeu soient maintenues, avec des mesures en place pour apporter de la flexibilité aux tournois et aux joueurs qui continuent à faire face aux défis présentés par la pandémie de Covid-19.

Calendriers provisoires 2021

Les calendriers provisoires de chaque circuit de l'ITF sont accessibles via les liens suivants :

World Tennis Tour masculin

World Tennis Tour féminin

Beach Tennis World Tour

ITF World Tennis Tour Juniors

ITF Seniors Tennis Tour

UNIQLO Wheelchair Tennis Tour