Lane: Ukraine-Konflikt relevant für EZB - Lohnplus von 3% nötig

Börse aktuell - Live Ticker

An den US-Börsen dürfte es am Dienstag abwärts gehen. Am heimischen Aktienmarkt sind leichte Stabilisierungstendenzen zu sehen. Nach dem Kursrutsch vom Vortag entspannt sich die Lage am deutschen Aktienmarkt ebenfalls etwas. In Fernost regierten am Dienstag die Bären.