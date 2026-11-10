|
10.11.2026 17:44:43
Lane: KI liefert EZB wertvolle Einblicke in Kommunikationsaspekte
Von Hans Bentzien
DOW JONES--Forscher der Europäischen Zentralbank (EZB) haben sich nach Aussage von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane in jüngster Zeit intensiv mit den Fähigkeiten Künstlicher Intelligenz (KI) bei der Analyse geldpolitischer Kommunikation mit den Finanzmärkten beschäftigt. Bei einer Konferenz der Bank of England (BoE) gab Lane laut veröffentlichtem Redetext aber keinen Hinweis darauf, dass die EZB inzwischen selbst systematisch KI bei der Ausrichtung ihrer Kommunikation zu Rate zieht. Er sagte lediglich, Analysten stünden heute mit Sprachmodellen (LLMs) und Maschinellem Lernen Instrumente zur Verfügung, die eine Analyse grosser Textmengen ermöglichten.
Lane zufolge haben die Forscher mit LLMs einen Zusammenhang zwischen dem Ton von EZB-Reden und späteren Zinsänderungen bestätigt. Sie fanden auch heraus, dass eine KI-basierte Analyse der geldpolitischen Statements eine bessere Inflationsprognose mehrere Quartale im Voraus ermöglicht. Durch die Schätzung eines systematischen Zusammenhangs zwischen der Tonalität der geldpolitischen Kommunikation, der Wirtschaftstätigkeit und der Inflation stellten die Forscher demnach zudem fest, dass die geldpolitische Kommunikation der EZB - im Einklang mit ihrem vorrangigen Ziel der Preisstabilität - systematisch grösseres Gewicht auf die Inflationsentwicklung lege.
"Diese neuen Instrumente liefern somit wertvolle Einblicke in Kommunikationsaspekte, die durch herkömmliche Finanzmarktindikatoren möglicherweise nicht vollständig erfasst werden", sagte der EZB-Chefvolkswirt. Gleichzeitig erfordere ihr Einsatz aber eine sorgfältige Validierung, da die Ergebnisse davon abhingen, wie Fragen formuliert und welche Daten für das Training verwendet würden.
Im März dieses Jahres hatte Lane bei einer Konferenz im Scherz die Möglichkeit angedeutet, Investoren die sekundenschnelle KI-basierte Analyse geldpolitischer Statements zu erschweren. "Ich bin schon manchmal versucht, das geldpolitische Statement zu randomisieren", sagte er bei einer Konferenz in Frankfurt, bei der unter anderem zum Einsatz von LLMs bei der Analyse der Zentralbankkommunikation diskutiert wurde.
In dem der Praxis geldpolitischer Kommunikation gewidmeten Teil der Rede in London spielte KI dann keine Rolle mehr.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/mgo
(END) Dow Jones Newswires
November 10, 2026 11:45 ET (16:45 GMT)
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI vorbörslich fester -- Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt deuten sich für den Mittwoch Startgewinne an. Die Börsen in Asien zeigen sich uneinheitlich.