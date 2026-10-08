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08.10.2026 12:16:40
Lane: EZB wird aktivere Geldpolitik betreiben müssen
Von Hans Bentzien
DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) wird nach Aussage ihres Chefvolkswirts Philip Lane zukünftig eine aktivere Geldpolitik betreiben. In einem Interview sagte Lane, ihn halte wach, dass die EZB in ihrer Strategieprüfung festgehalten habe, dass die Welt von vielen strukturellen Veränderungen geprägt sei: Geopolitik, Handel, das internationale Finanzsystem, KI, Automatisierung und Klimawandel. "Wir glauben, dass diese Welt volatiler sein wird. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass sich die durchschnittliche Inflationsrate ändern wird, aber wir werden aufgrund dieser Schocks eine aktivere Geldpolitik betreiben müssen", sagte er bei einer Konferenz von Societe Generale.
Manchmal werde die EZB über die Entwicklung hinwegsehen, manchmal werde sie moderat reagieren und manchmal werde sie nicht-linear vorgehen müssen. "Was wir im Moment sagen, ist: Wir halten dies für einen mittelgrossen Schock, auf den wir mit einer massvollen Reaktion antworten müssen", sagte Lane.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/cbr
(END) Dow Jones Newswires
October 08, 2026 06:17 ET (10:17 GMT)
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