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06.10.2026 09:52:42
Lane: EZB achtet auf höhere Langfristzinsen
DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) wird bei ihrer nächsten Zinsentscheidung nach Aussage von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane den Anstieg der Langfristzinsen berücksichtigen. "Wir gehen davon aus, dass ein Anstieg der langfristigen Zinsen - insbesondere wenn er stärker von externen, globalen als von europäischen Faktoren getrieben wird - die europäische Wirtschaft bremst und für sich genommen die Inflationsrate senkt", sagte er der italienischen Nachrichtenagentur Ansa. Dieser Aspekt werde zusammen mit der Inflations- und der Risikoanalyse in die Entscheidungen des Rats einfliessen, so Lane.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/rio
(END) Dow Jones Newswires
October 06, 2026 03:53 ET (07:53 GMT)
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