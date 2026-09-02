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02.09.2026 11:33:00

Landtagswahl in Sachsen-Anhalt: Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing warnt vor AfD-Mehrheit

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Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing hat mit deutlichen Worten vor einer AfD-Regierung in Sachsen-Anhalt gewarnt. Er befürchtet eine Abkehr internationaler Investoren und eine Gefahr für das Wirtschaftswachstum in Deutschland.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online

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