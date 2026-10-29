Landstar System gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Landstar System liess sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Landstar System die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 1.42 USD gegenüber 0.560 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25.42 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.51 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1.21 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch