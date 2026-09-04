Lands End verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Lands End lud am 03.09.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0.120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2.71 Prozent auf 302.0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 294.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch