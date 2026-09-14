LANDNET veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

LANDNET hat am 11.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 25.01 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte LANDNET 39.53 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 29.82 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 11.10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 26.84 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 98.90 JPY. Im letzten Jahr hatte LANDNET einen Gewinn von 99.69 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 109.95 Milliarden JPY gegenüber 95.99 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch