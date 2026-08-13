Landmark Cars präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Landmark Cars gab am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 3.51 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Landmark Cars noch ein Gewinn pro Aktie von 1.67 INR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Landmark Cars in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22.66 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13.02 Milliarden INR im Vergleich zu 10.62 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch