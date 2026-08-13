Landmarc Leisure: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Landmarc Leisure hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 37.79 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -235.180 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2354.55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.7 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0.1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch