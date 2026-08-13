Landix stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Landix hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 151.43 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Landix 113.45 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 8.13 Milliarden JPY gegenüber 6.68 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch