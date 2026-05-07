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07.05.2026 18:39:36

Landis+Gyr wächst im weitergeführten Geschäft und will weiter zulegen

Zug (awp) - Landis+Gyr hat in dem im März zu Ende gegangenen Geschäftsjahr 2025/26 in den weitergeführten Bereichen die Umsätze gesteigert. Der Hersteller von Energiezählern trennte sich vom Geschäft in der EMEA-Region (Europa, Naher Osten und Afrika) und will künftig in den USA und in Asien punkten.

Der Umsatz im weitergeführten Geschäft wuchs 2025/26 um 4,2 Prozent auf 1,17 Milliarden US-Dollar, wie Landis+Gyr am Donnerstag mitteilte. Der um Sonderfaktoren bereinigte Betriebsgewinn (adj. EBITDA) rückte um 11 Prozent auf 168 Millionen vor, mit einer Marge von 14,4 Prozent (VJ: 13,5%).

Die Gruppe hatte ein Wachstum zwischen 5 und 8 Prozent und eine EBITDA-Marge von 13,0 bis 14,5 Prozent in Aussicht gestellt. Analysten hatten derweil mit einem Umsatz von 1,18 Milliarden Dollar (AWP-Konsens) und einer Marge von 13,9 Prozent gerechnet.

Höhere Dividende

Unter dem Strich schrieb Landis+Gyr unter Berücksichtigung der Belastung aus dem nicht weitergeführten Geschäft wie erwartet einen Verlust. Dieser belief sich auf 169 Millionen Dollar, wie es hiess. Aus den fortgeführten Bereichen hätte ein Gewinn von 41,2 Millionen (+9,2%) resultiert.

Den Aktionärinnen und Aktionären schlägt das Unternehmen die Zahlung einer Dividende in Höhe von 1,20 Franken je Titel vor, und damit mehr als die 1,15 Franken aus dem Vorjahr.

Mittelfristiges Wachstum angestrebt

Für das neu angelaufene Geschäftsjahr 2026/27 hat sich Landis+Gyr neue Ziele gesetzt. Diesbezüglich peilt die Gruppe einen etwas tieferen Nettoumsatz in der Grössenordnung von 1075 bis 1125 Millionen Dollar sowie eine erhöhte EBITDA-Marge von 14,5 bis 15,5 Prozent an. Die Lücke zwischen einem auslaufenden Projekt und neuen Projekten belaste die Umsatzentwicklung mit rund 60 Millionen, hiess es.

Mittelfristig will die Gruppe mit neuen Grossprojekten und den im Schlussquartal des letzten Jahres gewonnenen Aufträgen weiter zulegen. Für den Dreijahreszeitraum werde bis zum Geschäftsjahr 2028 jährliche Umsatzwachstumsrate (CAGR) im mittleren einstelligen Prozentbereich angestrebt. Und der bereinigte EBITDA soll etwa doppelt so stark wachsen.

mk/ra

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